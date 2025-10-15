Autoridades de universidades en Lara buscan mayor integración

El desarrollo de los programas que están vinculados con las escuelas técnicas es fundamental para las universidades en Lara», así lo dijo la doctora Michelly Vivas Chacón, rectora de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) de Lara y coordinadora del Consejo Estadal de Gestión Universitaria (CEGU), durante una sesión ordinaria con rectores de otras casas de estudios superiores

Durante el encuentro, indicó que la intención de estas reuniones es estrechar lazos y enfocar los esfuerzos académicos y de investigación en el desarrollo del estado. Uno de los puntos centrales de la agenda fue la vinculación de las universidades con las secretarías que conforman el gobierno de Lara. La rectora Vivas Chacón destacó la importancia de esta sinergia. También conversaron sobre los avances que ya se están logrando con la presencia activa de la universidad en las escuelas técnicas. «Esto permite alinear la formación profesional con las necesidades productivas y sociales del territorio», dijo.

Rectores de universidades y autoridades se reúnen

En el encuentro participaron miembros del gabinete del estado. Entre ellos, el secretario de Seguridad Ciudadana, César Figueira, con quien se abordó el resguardo de las instituciones. Asimismo, asistió el secretario de Desarrollo Económico, Tomás Elías Reyes, dada la existencia de proyectos de investigación universitaria que, a través de esta secretaría, buscan generar un impacto positivo en el desarrollo económico de Lara.

Enfatizó la doctora Vivas que el objetivo primordial de este tipo de asambleas es posicionar a las universidades en cuanto a la formación e investigación. Además de comunicar los avances y capacidades a las autoridades regionales. «En lugar de centrarse en limitaciones, hay que priorizar el espíritu de poner a la universidad a disposición del desarrollo del estado», dijo.