AMTT sancionará a transportistas que no respeten precio del pasaje urbano

AMTT niega aumento del pasaje urbano, transportistas en Barquisimeto cobran tarifas no autorizadas, generando quejas entre los usuarios que piden a las autoridades tomar medidas contra el cobro excesivo.

Euseglimar González
Por Euseglimar González
La Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT) informó que es falso el aumento del pasaje urbano y que los transportistas que cobren excesivamente podrán tener sanciones, como quitarles las cartas de prestación de servicio.

Nelson Torcate, director de la AMTT, explicó que durante la semana ha estado circulando un supuesto acuerdo entre la autoridad, Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) y transportistas sobre un incremento del pasaje y aclaró que es falso.

«Aquel transportista que se atreva a hacer algún incremento no autorizado del pasaje corre el riesgo de la revocatoria inmediata de la carta de servicio», sostuvo Torcate.

La tarifa del pasaje urbano actualmente es de 25 bolívares; sin embargo, usuarios comentaron a LA PRENSA que esto no se cumple.

Transportistas exigen ajustes en tarifas: pasaje a 0,50 dólares

«Para el norte están cobrando entre 40 y 50 bolívares y no hay nadie que frene todo esto», comentó Dayana Silva, habitante de El Cují, al norte de Barquisimeto.

Además, Dayana expresó que luego de las 6:00 de la tarde el pasaje es de 50 bolívares y a veces hasta más. Julián Medina, consultado, indicó que a los transportistas no les gusta montar a personas de la tercera edad porque no pagan el pasaje completo.

Torcate reiteró que los adultos mayores deben viajar exonerados y los estudiantes solo pagan medio pasaje.

«El problema es que la AMTT anuncia el precio, pero son los conductores que ponen la tarifa, yo pago 30 bolívares y esa no es la tarifa, pero te dicen de una vez que no tienen cambio», comentó Ramón Gutiérrez, vecino de La Carucieña, al oeste de la ciudad.

AMTT no concede aumento

El Sindicato Automotor en Lara ha reiterado en varias ocasiones que no pueden sostener el servicio del transporte con el pasaje actual y por eso han pedido un incremento.

Geovanny Peroza, secretario general del Sindicato Automotor, sostuvo que lo que han pedido como transportistas es que el pasaje sea anclado a dólar y que la tarifa sea de 0.50 centavos.

«No podemos seguir trabajando a pérdida, por eso queremos un ajuste», dijo Peroza.

