Luka Modric anuncia su salida del Real Madrid

El icónico centrocampista croata Luka Modric, capitán del Real Madrid y una de las figuras más emblemáticas de la última década, ha anunciado este jueves 22 de mayo, que no continuará en el club blanco después del Mundial de Clubes. Este sábado, el Santiago Bernabéu será testigo de su último partido en casa, marcando el final de una era gloriosa.

«Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol. En la vida todo tiene un principio y un final. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu«, expresó el centrocampista en un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales.

El gran legado de Modric en el Real Madrid

El croata llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham, con una firma que rondó los 30 millones de euros. Aunque su primera temporada bajo la dirección de José Mourinho no lo consolidó como titular indiscutible, su papel cambió radicalmente con la llegada de Carlo Ancelotti un año después.

Fue bajo el mando del técnico italiano que el croata despegó, convirtiéndose en el cerebro del mediocampo que llevó al equipo a conquistar la ansiada Décima Copa de Europa, la primera de las cinco Champions League que acumula en su palmarés con el club.

«Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia«, añadió Luca, reflejando el profundo impacto que el Real Madrid ha tenido en su carrera.

La marcha de Modric deja un hueco en el corazón de los aficionados, quienes a través de las redes sociales han mostrado su cariño y agradecimiento por su entrega al equipo. Su visión de juego, su incansable trabajo y su elegancia en el manejo del balón lo consolidaron como uno de los mejores mediocampistas de su generación.