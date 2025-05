Met Gala 2025: Descubre la temática y el código de vestimenta de este año

El próximo lunes 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volverá a convertirse en el centro de atención de la moda, la cultura y el espectáculo, con una emocionante edición de la famosa Met Gala.

Este año, el evento, organizado por el Costume Institute del Met y liderado por la influyente Anna Wintour, se celebra bajo el tema “Superfine: Tailoring Black Style”. Esta propuesta rinde homenaje al dandismo negro y a su profundo impacto en la identidad cultural a lo largo de los siglos, destacando la elegancia y la influencia del estilo negro en la historia de la moda.

Además de la tradicional pasarela llena de estrellas luciendo atuendos únicos y deslumbrantes, la Met Gala 2025 se destaca por ser la primera en más de veinte años en centrarse en la moda masculina.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2025?

Este año, la temática está estrechamente vinculada con la exposición de primavera del Costume Institute, titulada “Superfine: Tailoring Black Style”, que se inaugurará el 10 de mayo y estará abierta hasta el 26 de octubre de 2025.

Curada por Andrew Bolton, con la colaboración de la académica y escritora Monica L. Miller como curadora invitada, la exposición explora el dandismo negro como una forma de expresión estética, resistencia y autodefinición.

La muestra se inspira en el libro de Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), y reúne más de 200 objetos.

Entre las piezas exhibidas se encuentran trajes históricos, como los usados por Frederick Douglass, atuendos de artistas del Renacimiento de Harlem, diseños del fallecido Virgil Abloh, así como obras de Torkwase Dyson, Tanda Francis, Tyler Mitchell y el consultor especial Iké Udé. Además, se podrán ver archivos de Jet magazine, fotografías de W.E.B. Du Bois y textos de autoras como Zora Neale Hurston y Nikki Giovanni.

El recorrido se divide en 12 secciones temáticas que ilustran los pilares del dandismo: Ownership, Presence, Distinction, Disguise, Freedom, Champion, Respectability, Jook, Heritage, Beauty, Cool y Cosmopolitanism.

Para Miller, el dandismo “puede parecer frívolo, pero a menudo representa un desafío o una forma de trascender las jerarquías sociales y culturales”. En declaraciones recogidas por la revista Vogue, la autora destacó: “Plantea preguntas sobre la identidad, la representación y la movilidad en relación con la raza, la clase, el género, la sexualidad y el poder. Esta exposición explora el dandismo como una afirmación y una provocación”.

El dress code para la Met Gala 2025

Como es tradición, la Met Gala acompaña su temática con un código de vestimenta. En esta ocasión, el lema es “Tailored for You”, un guiño directo al enfoque en la moda masculina. Lejos de imponer una norma rígida, el código busca inspirar la creatividad individual.

En este contexto, se espera que los invitados experimenten con diferentes estilos de sastrería. Desde trajes inspirados en los zoot suits, populares entre músicos de jazz en los años 40, hasta siluetas audaces y coloridas asociadas con los sapeurs congoleños, las posibilidades de estilo son amplias. Elementos clásicos del vestuario masculino, como sombreros, corbatas, bastones, broches y pañuelos de bolsillo, podrían estar muy presentes.

“Tailored for You puede interpretarse de muchas maneras, pero en su mayoría significa abrazar looks que reflejen el estilo personal de cada quien”, explicó la editora de Vogue Leah Faye Cooper.

¿Quiénes son los copresidentes de la Gala Met 2025?

El evento de este año está dirigido por un grupo de íconos culturales que aportan cada uno su propia perspectiva sobre el estilo y la individualidad. Encabezado por Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams y la eterna organizadora Anna Wintour, el grupo cuenta además con LeBron James como presidente honorario.