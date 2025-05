Marvel Studios sorprende a los fans: Thunderbolts ahora se llama oficialmente The New Avengers

Marvel Studios ha decidido reconfigurar uno de sus proyectos más recientes. La película anteriormente conocida como Thunderbolts pasa a llamarse oficialmente The New Avengers, un cambio que no solo altera su título, sino que también redefine su papel en el universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Un giro estratégico que redefine el destino del equipo de Thunderbolts

Este movimiento busca darle un nuevo aire a la historia, ya que Thunderbolts, que reunía a antihéroes y ex villanos para realizar misiones secretas bajo órdenes gubernamentales, ahora se presenta como The New Avengers. La decisión implica una profunda reorientación en la narrativa, posicionando a estos personajes como los herederos del legado de los Vengadores originales y marcando su lugar en la trama futura del UCM.

El elenco principal incluye a figuras ya conocidas por los seguidores: Sebastian Stan como Soldado de Invierno, Florence Pugh como Yelena Belova, Lewis Pullman como Vigía, Hannah John-Kamen como Fantasma, David Harbour como Guardián Rojo y Wyatt Russell como USAgente. Todos ellos han tenido evoluciones significativas en sus historias previas, y ahora, bajo la nueva identidad, se consolidan como los protagonistas de una nueva era en el universo Marvel.

Desde hace meses, los fans especulaban sobre el significado del asterisco en el título original Thunderbolts. Marvel ha confirmado que este símbolo era una pista que preparaba a la audiencia para la gran revelación. Según la compañía, el equipo ha estado operando como The New Avengers durante más de un año, aunque la película es la primera en oficializarlo.

Marvel Studios, una de las divisiones más exitosas de The Walt Disney Company, continúa demostrando su capacidad para mantener vivo el interés y la emoción en torno a sus producciones. En su primer fin de semana, Thunderbolts (ahora The New Avengers) logró recaudar 162 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que seguramente seguirá creciendo gracias a la expectativa generada por este cambio.