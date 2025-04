El cantante Raphael anuncia su regreso a los escenarios

El mundo musical celebra el regreso del cantante Raphael, quien tras cuatro meses alejado de los escenarios por un linfoma cerebral, ha compartido con sus seguidores una alentadora noticia por medio de sus redes sociales. En la emotiva publicación, el famoso cantante de Linares, Jaén, comunicó que su vuelta a los escenarios es inminente.

El comunicado, ilustrado de una fotografía que refleja su optimismo, Raphael disfruta de unos días en Ibiza junto a su esposa, evidenciando que ha superado lo más difícil.

Raphael fue hospitalizado el pasado 17 de diciembre

“Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, compartió el artista.

Raphael expresó su gratitud hacia su familia, a quienes considera su pilar fundamental. También agradeció a los profesionales del Hospital 12 de Octubre y del Hospital Clínico San Carlos por su dedicación, así como a amigos, colegas y medios de comunicación por el apoyo recibido. “Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido”, agregó.

Raphael retornará a los escenarios

La fecha marcada para su retorno al mundo de la música será el 15 de junio, y el artista promete reconectar con su público a través de nuevas canciones. Con el mismo cariño que ha recibido, Raphael desea retribuir a sus seguidores por todo el apoyo brindado en este difícil período. “¡Os quiero mucho!”, concluyó el reconocido intérprete, dejando a todos ansiosos por su regreso. Agencias