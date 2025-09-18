Deadpool y Batman: Un crossover de Marvel y DC que nadie veía venir

Tradicionalmente, ver a personajes de Marvel y DC en una misma historia ha sido algo impensable debido a la rivalidad entre ambas editoriales. Sin embargo, este jueves, 18 de septiembre, esa barrera se rompe con el lanzamiento de «Marvel/DC: Deadpool/Batman #1», la primera colaboración conjunta en más de dos décadas. Este cómic reúne a dos de los héroes más icónicos de cada universo: Batman, el estratega multimillonario de Ciudad Gótica, y Deadpool, el mercenario inmortal y sarcástico. La historia principal de este volumen fue escrita por Zeb Wells y dibujada por Greg Capullo.

La estrategia de esta colaboración se ha planeado en dos fases. Marvel Comics es la encargada de lanzar el primer volumen este mes de septiembre. Por su parte, DC Comics publicará su propia versión en noviembre, titulada «DC/Marvel: Batman/Deadpool #1», con una historia principal distinta, esta vez a cargo del aclamado guionista Grant Morrison, conocido por su trabajo en las historietas de Batman, y con ilustraciones de Dan Mora.

Deadpool, Batman y otros cruces inusuales

Además de la improbable unión de Deadpool y el Caballero de la Noche, la novedad de este evento es que las dos ediciones contarán con otros cruces inusuales en sus historias secundarias. En el lanzamiento de septiembre veremos emparejamientos como el del Capitán América con La Mujer Maravilla y el de Daredevil con Flecha Verde, además de una divertida aventura entre Jeff el Tiburón Terrestre y Krypto, el superperro. La edición de noviembre también incluirá emparejamientos de ensueño, como el de John Constantine con Doctor Strange y una batalla épica de Harley Quinn al lado de Hulk.

La última vez que las casas rivales unieron sus universos fue en septiembre de 2003 con la serie «JLA/Avengers», que juntó a los equipos estelares de La Liga de la Justicia y Los Vengadores. Aunque esta colaboración es poco frecuente, su historia se remonta a 1976 con la publicación de «Superman vs. The Amazing Spider-Man». Estos cruces siempre han sido considerados hitos por los lectores, convirtiéndose rápidamente en codiciados ejemplares de colección.