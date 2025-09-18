Yulimar Rojas vuelve al podio: se consagra con el bronce en Japón

Este jueves 18 de septiembre, la destacada plusmarquista mundial de salto triple, Yulimar Rojas, volvió a alzarse en el podio internacional tras ganar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Llevarse este reconocimiento es un gran hito para la venezolana, y ocurre en un momento especial de su carrera, cuando regresa a las competiciones internacionales después de dos años de ausencia por su lesión en el tendón de Aquiles.

Crédito: Team Rojas 45.

El podio en la disciplina de salto triple se vio completado con la cubana Leyanis Pérez, llevando el oro tras un gran salto de 14,94 metros, la dominiquesa Thea LaFond con la medalla de plata gracias su salto de 14,89 metros, y Rojas, quien logró una distancia de 14,76 metros.

Un gran paso para las metas de Yulimar Rojas

Este evento supone un paso clave para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La competencia se realizó en el mismo estadio donde se realizaron las olimpiadas del 2020 y registró una venta de más de 400 mil entradas, lo que da un vistazo de la gran expectativa global que hay con respecto a esta disciplina.

Esta semana, Yulimar Rojas había compartido su emoción de poder volver a sentir la adrenalina de volver a competir, «estoy muy feliz. Tengo en mi corazón mucho agradecimiento, me lo estoy disfrutando. Gracias a todos los que creen en mí».