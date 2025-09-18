domingo, 21 septiembre 2025
domingo, 21 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Deportes

Yulimar Rojas vuelve al podio: se consagra con el bronce en Japón

La atleta venezolana Yulimar Rojas consiguió la medalla de bronce en salto triple durante el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, con un salto de 14,76 metros.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Yulimar Rojas vuelve al podio: se consagra con el bronce en Japón
Crédito: Team Rojas 45.

Este jueves 18 de septiembre, la destacada plusmarquista mundial de salto triple, Yulimar Rojas, volvió a alzarse en el podio internacional tras ganar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Llevarse este reconocimiento es un gran hito para la venezolana, y ocurre en un momento especial de su carrera, cuando regresa a las competiciones internacionales después de dos años de ausencia por su lesión en el tendón de Aquiles.

Yulimar Rojas vuelve al podio: se consagra con el bronce en Japón
Crédito: Team Rojas 45.

El podio en la disciplina de salto triple se vio completado con la cubana Leyanis Pérez, llevando el oro tras un gran salto de 14,94 metros, la dominiquesa Thea LaFond con la medalla de plata gracias su salto de 14,89 metros, y Rojas, quien logró una distancia de 14,76 metros.

Un gran paso para las metas de Yulimar Rojas

Este evento supone un paso clave para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La competencia se realizó en el mismo estadio donde se realizaron las olimpiadas del 2020 y registró una venta de más de 400 mil entradas, lo que da un vistazo de la gran expectativa global que hay con respecto a esta disciplina.

Esta semana, Yulimar Rojas había compartido su emoción de poder volver a sentir la adrenalina de volver a competir, «estoy muy feliz. Tengo en mi corazón mucho agradecimiento, me lo estoy disfrutando. Gracias a todos los que creen en mí».

Tabla de contenidos
  1. Un gran paso para las metas de Yulimar Rojas

Noticias relacionadas

No te pierdas

Mundo

Supertifón Ragasa: Filipinas y Taiwán en alerta máxima por la inminente llegada de la tormenta

Redacción La Prensa de Lara -
Supertifón Ragasa ha provocado una alerta general en Filipinas y Taiwán, con evacuaciones en marcha y advertencias de fuertes vientos y lluvias. La tormenta es el decimoctavo ciclón de la temporada en el Pacífico.

Un perro causa accidente en Tierra Negra

Barquisimeto celebra a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos venezolanos

GP de Bakú: Grand Chelem de Verstappen, Piastri abandona y primera victoria de Sainz con Williams

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.