La Vinotinto volvió a ilusionar a todo el país al estar cerca de la clasificación al Mundial del 2026, y nuevamente se quedaron a las puertas de por lo menos ir al repechaje, tras caer goleados por Colombia 6 por 3 en el estadio Monumental de Maturín.

Por primera vez, los venezolanos pierden en el recinto del estado Monagas, y esta derrota quedará marcada para la historia del fútbol criollo a nivel de selecciones, pues representó la eliminación para quedar fuera de toda pelea por el sueño mundialista.

Luis Javier Suárez se encargó de sepultar todas las aspiraciones venezolanas luego de marcar un «póker» (cuatro goles en un partido), y convertirse en el verdugo de los dirigidos por Fernando «Bocha» Batista.

Crédito: Líder en Deportes.

Vinotinto había arrancado el juego de la mejor manera, pero no pudo seguir el ritmo a los colombianos

Las cosas arrancaron de la mejor manera para la selección nacional, ya que tomaron la ventaja rápidamente. Los criollos iniciaron el encuentro con una presión alta que le impedía a Colombia tener el balón cómodamente y el primer tanto no tardó en llegar, pues el barquisimetano Telasco Segovia se encargó de marcar el primero tras un pivoteo de Salomón Rondón, para luego habilitarlo, ya dentro del área, el larense sacó un derechazo inatajable para el guardameta colombiano.

La selección cafetera igualó el marcador a los 10 minutos tras un tiro de esquina cobrado por James Rodríguez, para que el central Yerry Mina de cabeza pusiera el 1-1.

No terminaban de festejar el empate, cuando llegó nuevamente la ventaja criolla dos minutos después, el encargado de poner a celebrar a la fanaticada en el Monumental fue Josef Martínez.

Pero antes de finalizar la primera mitad, Luis Suárez puso la igualdad nuevamente para Colombia al 42′, para que ambas oncenas se fueran al descanso.

Crédito: Líder en Deportes.

Para la segunda mitad comenzó la catástrofe Vinotinto y la monstruosa actuación de Suárez. Un mal retroceso criollo, combinado con un gran contra golpe cafetero, produjo que James habilitara a Suárez, este con par de bicicletas, se quitó al defensor y mandó a guardar el balón para silenciar a los presentes en Maturín.

Con el juego 3-2 a favor de la visita, cada vez era más cuesta arriba la situación ya que Bolivia se había ido al descanso ganando 1-0. Suárez volvió a marcar al 59′ y al 67′, salió sustituido dos minutos después, Rondón marcaría el que posiblemente sea su último gol en eliminatoria y Jhon Córdoba puso el 6-3 definitivo.