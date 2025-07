Venezuela destaca en la inauguración de la II Serie del Caribe Kids 2025

La II Serie del Caribe Kids dio inicio este domingo 6 de julio en el estadio “Jorge Luis García Carneiro” de La Guaira con una ceremonia inaugural a las 6:00 de la tarde, tal como anunció la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. El ambiente marcó el comienzo de este prestigioso torneo regional que reúne a las futuras estrellas del béisbol de 12 y 13 años.

La selección anfitriona, Venezuela, hizo sentir el poder de su casa en su debut este lunes 07 de julio en la Serie del Caribe Kids 2025, logrando una victoria de 2-0 sobre México. Este triunfo inaugural fue posible gracias a la excelente actuación del lanzador abridor Evans Rodríguez, quien se convirtió en la figura de la jornada en el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Con esta victoria, Venezuela se une a República Dominicana y Panamá como los equipos ganadores de la primera jornada del torneo, consolidándose como uno de los favoritos desde el inicio.

Lanzador venezolano destaca en la Serie del Caribe Kids

El joven lanzador zurdo lanzó un juego completo (seis entradas reglamentarias), permitiendo apenas un hit. Además, estableció un nuevo récord del torneo al propinar nueve ponches en una sola presentación.

Después del juego, Rodríguez compartió su perspectiva sobre el gran momento: “No sentí nada de presión. En mis oídos no se escucha nada. Me concentré para sentirme normal. Cuando estoy sobre el montículo me enfoco en el cátcher y tirar strikes”. Su calma y concentración fueron clave para dominar a la ofensiva mexicana.

Con su actuación, Evans Rodríguez se convirtió en el segundo lanzador en la historia de la Serie del Caribe Kids en lanzar un juego completo en esta misma jornada, siguiendo los pasos de Johan Yan de República Dominicana.

Con una ventaja de 1-0, Venezuela se preparará para enfrentar a Curazao (0-1) el próximo martes 8 de julio a las 6:00 p.m. Por su parte, México (0-1) buscará su primera victoria ante Puerto Rico (0-1) en lo que promete ser otra jornada llena de emociones en la Serie del Caribe Kids 2025.