Tiburones de La Guaira potencia su ofensiva con Ronald Acuña Jr. y Maikel García

Tiburones de La Guaira se prepara para recibir la incorporación de dos importantes figuras. Ronald Acuña Jr., estrella de los Bravos de Atlanta, y Maikel García, figura de los Reales de Kansas City, volverán a vestir el uniforme del equipo este 28 de noviembre. La noticia fue oficialmente confirmada por Wilmer Ruperti, presidente de la franquicia, a través de una publicación realizada en las redes sociales del equipo.

Ambos peloteros de las grandes ligas están listos para saltar al terreno de juego este viernes. Su regreso está programado para llevarse a cabo en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, donde los Tiburones se enfrentarán a los Tigres de Aragua en un emocionante compromiso de la temporada. Tanto Ronald como Maikel se han estado reportando al equipo desde hace varios días, cumpliendo con las sesiones de entrenamiento necesarias para optimizar su forma física antes de su reincorporación activa.

Tiburones en la campaña 2023-2024

Estos dos jugadores ya tienen un historial reciente con el conjunto escualo. Maikel García participó en la campaña 2023-2024, destacándose con un promedio de bateo de .424 durante la ronda regular. En esa actuación, el infielder conectó 42 imparables, incluyendo 2 cuadrangulares, e impulsó 21 carreras, además de anotar 30 rayitas, recibir 28 bases por bolas y conseguir 5 estafadas.

Por su parte, Ronald Acuña Jr., apodado «La Bestia», también fue pieza clave en la edición 2023-2024, en la que La Guaira se coronó campeón. El jardinero dejó números impresionantes con un promedio de .380, logrando 30 hits, 7 vuelacercas, 19 carreras fletadas, 29 anotadas, 22 pasaportes y 6 bases robadas. La reincorporación de estos dos talentos promete fortalecer significativamente la ofensiva de los Tiburones.