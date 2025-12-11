Soteldo y Martínez cierran el 2025 con gran forma en la Serie A de Brasil

El venezolano Yeferson Soteldo y José «Brujo» Martínez están cerrando de gran manera lo que resta del año 2025 aportando a sus respectivos equipos con goles y asistencias.

Durante los meses de octubre y noviembre, Soteldo había recibido escasas oportunidades; de hecho, estuvo cuatro partidos seguidos del Fluminense sin ver minutos, luego jugó 26 minutos ante Cruzeiro (09-11) y al siguiente no jugó, seguidamente contra Palmeiras sólo disputó siete minutos (23-11).

Hasta que llegó el encuentro de la reivindicación el día 28 de noviembre, cuando su equipo goleó al São Paulo 6-0 y el criollo disputó los últimos 13 minutos, aportando una asistencia.

Soteldo aporta con goles

Para el siguiente encuentro, el Fluminense visitó al Gremio el pasado miércoles 03 de diciembre, y el venezolano fue la figura al darle la victoria a su equipo 2-1, marcando par de tantos y dejando una valoración de 9.3, para ser el mejor de dicho partido.

El domingo pasado no fue titular, pero ingresó a falta de media hora para el final, incluso antes de pisar el rectángulo de juego, su equipo igualaba sin goles ante el Gremio, y su ingreso le cambió la cara a favor de los suyos, pues le dio una asistencia a Thiago Silva para el 2-0 definitivo.

«Brujo» Martínez asiste a pesar de su irregularidad

Por otro lado, el «Brujo» Martínez también estaba teniendo una actuación irregular y hasta fue expulsado en par de ocasiones. El 25 de octubre en el partido de su equipo Corinthians ante Vitoria recibió amarilla y se perdió el siguiente partido por acumulación de tarjetas.

Regresó el 05 de noviembre y fue expulsado ante Bragantino al minuto 60, cumplió su juego de sanción y regresó ante Sao Paulo, pero en el siguiente juego contra Cruzeiro, también vio la roja, regresó el fin de semana pasado y aportó una asistencia ante Juventude.