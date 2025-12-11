La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 14 diciembre 2025
domingo, 14 diciembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Deportes

Soteldo y Martínez cierran el 2025 con gran forma en la Serie A de Brasil

Yeferson Soteldo y José "Brujo" Martínez están cerrando el 2025 de buena forma en Brasil, aportando a Fluminense y Corinthians con una racha de goles y asistencias.

Víctor Rodríguez
Por Víctor Rodríguez
Soteldo y Martínez cierran el 2025 con gran forma en la Serie A de Brasil

 El venezolano Yeferson Soteldo y José «Brujo» Martínez están cerrando de gran manera lo que resta del año 2025 aportando a sus respectivos equipos con goles y asistencias.

Durante los meses de octubre y noviembre, Soteldo había recibido escasas oportunidades; de hecho, estuvo cuatro partidos seguidos del Fluminense sin ver minutos, luego jugó 26 minutos ante Cruzeiro (09-11) y al siguiente no jugó, seguidamente contra Palmeiras sólo disputó siete minutos (23-11).

Hasta que llegó el encuentro de la reivindicación el día 28 de noviembre, cuando su equipo goleó al São Paulo 6-0 y el criollo disputó los últimos 13 minutos, aportando una asistencia.

Soteldo y Martínez cierran el 2025 con gran forma en la Serie A de Brasil

Soteldo aporta con goles

Para el siguiente encuentro, el Fluminense visitó al Gremio el pasado miércoles 03 de diciembre, y el venezolano fue la figura al darle la victoria a su equipo 2-1, marcando par de tantos y dejando una valoración de 9.3, para ser el mejor de dicho partido.

El domingo pasado no fue titular, pero ingresó a falta de media hora para el final, incluso antes de pisar el rectángulo de juego, su equipo igualaba sin goles ante el Gremio, y su ingreso le cambió la cara a favor de los suyos, pues le dio una asistencia a Thiago Silva para el 2-0 definitivo.

Soteldo y Martínez cierran el 2025 con gran forma en la Serie A de Brasil

«Brujo» Martínez asiste a pesar de su irregularidad

Por otro lado, el «Brujo» Martínez también estaba teniendo una actuación irregular y hasta fue expulsado en par de ocasiones. El 25 de octubre en el partido de su equipo Corinthians ante Vitoria recibió amarilla y se perdió el siguiente partido por acumulación de tarjetas.

Regresó el 05 de noviembre y fue expulsado ante Bragantino al minuto 60, cumplió su juego de sanción y regresó ante Sao Paulo, pero en el siguiente juego contra Cruzeiro, también vio la roja, regresó el fin de semana pasado y aportó una asistencia ante Juventude.

Fluminense anuncia a Yeferson Soteldo como refuerzo para el Mundial de Clubes en Estados Unidos
Tabla de contenidos
  1. Soteldo aporta con goles
  2. "Brujo" Martínez asiste a pesar de su irregularidad

Noticias relacionadas

No te pierdas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.