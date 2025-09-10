jueves, 11 septiembre 2025
Narváez conecta su jonrón 13 del año y continúa con su gran campaña

Narváez conectó su decimotercer jonrón del año, contribuyendo a la victoria 7-0 de su equipo sobre los Atléticos.

Víctor Rodríguez
Víctor Rodríguez
carlosnarvaez5 vía Instagram

Narváez, el careta venezolano de los Medias Rojas de Boston, sigue teniendo una gran campaña en Las Mayores y muestra de ello fue que el día de ayer conectó su cuadrangular número 13 del año, para aportar a la victoria 7 por 0 ante los Atléticos.

Además del batazo, Carlos Narváez también fue parte del blanqueo liderado por el estelar abridor «patirrojo» Garrett Crochett, quien trabajó en siete entradas en las que apenas concedió tres inatrapables, y recetó 10 ponches.

El jonrón de Narváez llegó en la parte alta de la quinta entrada ante los envíos del cubano Luis Morales, sin gente en circulación, y sirvió para colocar la pizarra 4-0.

Narváez durante la campaña

En esta campaña, el venezolano ha participado en 104 encuentros, todas como receptor o bateador emergente, apoderándose por completo de la receptoría de Boston.

Está bateando para promedio de .252 y ha disparado un total de 90 inatrapables que le han permitido remolcar 44 anotaciones, tiene 49 anotadas y también ha conectado 24 dobletes.

Boston sigue en la pelea por la clasificación a la postemporada y está ubicado de tercero en la división del este de la Liga Americana, a tres juegos de los Azulejos de Toronto, pero está cómodamente dentro de los clasificados por el comodín, con 3.5 juegos de ventaja.

Salvador Pérez cerca de unirse al club de los 300/1000
