Cambio histórico en la MLB: aprueban el uso de umpires robot para la temporada 2026

En un cambio significativo para el béisbol, el comité de competición de las Grandes Ligas (MLB), compuesto por 11 miembros, aprobó este martes 23 de septiembre la incorporación del “Sistema Automatizado de Bolas y Strikes” (ABS) a partir de la temporada 2026.

Aunque los umpires humanos seguirán dictaminando las jugadas, los equipos ahora tendrán la posibilidad de desafiar dos decisiones por partido, con apelaciones adicionales en las entradas extras.

El nuevo sistema permitirá a los jugadores, ya sean lanzadores, receptores o bateadores, impugnar una decisión tocándose el casco o la gorra. En caso de que el desafío sea exitoso, el equipo conservará su apelación y las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en las pantallas del campo, proporcionando una claridad inmediata a las jugadas.

Una nueva tecnología para la MLB que promete mayor exactitud

Austin Slater, jardinero de los Yankees de Nueva York y uno de los 4 jugadores que forman parte del comité, afirmó que la votación contó con el apoyo de 22 de los 30 equipos. Slater reconoció que si bien el sistema no es 100% perfecto, al igual que los árbitros humanos, representa un avance tecnológico necesario. Según datos de UmpScorecards, los umpires de la MLB aciertan en aproximadamente el 94% de sus decisiones.

La implementación del sistema de umpires robot probablemente reducirá el número de expulsiones, debido a que una gran parte de estas son producto de discusiones sobre decisiones de bolas y strikes. Según datos de la MLB, el 61.5% de las expulsiones de jugadores, mánagers y coaches el año pasado estuvieron relacionadas con estas jugadas, una cifra que se mantiene en un 60.3% esta temporada.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, quien ha liderado la Liga Americana en expulsiones durante los últimos cinco años, calificó la adopción de esta tecnología como «inevitable». Aunque destaca que no está completamente de acuerdo con la forma en que se implementará, cree que «muchas de las cosas que las Grandes Ligas han hecho han tenido éxito en materia de cambios, y espero que este sea otro de ellos».

Otros en la liga también reconocen que este cambio marcará un antes y un después, como Stephen Vogt, mánager de los Guardianes de Cleveland, quien señaló que los jugadores deberán adaptarse. «Te puede gustar o no, no importa. Llegó. Cambiará el juego. Cambiará este deporte para siempre», dijo Vogt