miércoles, 14 enero 2026
Deportes

Luisangel Acuña conecta 4 jonrones y rompe récords en la LVBP

Luisangel Acuña hizo historia en la LVBP al convertirse en el primer jugador con cuatro jonrones en un solo juego, estableciendo además récords de carreras anotadas (6) e impulsadas (7) para un duelo de postemporada.

Massiel Quero
Por Massiel Quero
@cardenalesdice

Cardenales de Lara dio un golpe sobre la mesa al vapulear este sábado a los Bravos de Margarita con pizarra de 21-9 en el Estadio Nueva Esparta. Con ese triunfo, los crepusculares extendieron su invicto a 4-0 y completaron la barrida en territorio insular.

En el centro de esta exhibición ofensiva se encontró Luisangel Acuña, quien firmó una de las actuaciones más impresionantes en la historia del béisbol venezolano. «La Presión» se fue de 6-4 y, con sus cuatro cuadrangulares, se convirtió oficialmente en el primer jugador en la historia de la LVBP en conectar dicha cifra de vuelacercas en un solo juego.

Esta gesta le permitió superar el récord de Robert Pérez, quien había conectado tres jonrones con Cardenales en un duelo de Round Robin en 2009.

Según los datos, el 8 de enero de 1956, Russell Rac dejó la misma cantidad de jonrones en un encuentro de la liga, siendo el primer importado en alcanzar esta cifra en el Estadio Olímpico de Cabimas.

@cardenalesdice

Luisangel Acuña entra en los libros de historia

Además de su marca de cuadrangulares, el grandeliga estableció nuevos hitos en la postemporada. Acuña se adueñó del récord de más carreras anotadas en un Todos contra Todos con 6, superando las 5 que ostentaba Gregor Blanco desde 2012.

Asimismo, sus 7 carreras impulsadas le permitieron igualar la marca histórica para un juego de esta instancia, compartiendo ahora el honor con Adonis García y Ramón Flores. Con esta actuación épica, Acuña elevó su promedio a .316, consolidándose como la figura indiscutible de la jornada y entrando para siempre en los libros de récords de la pelota rentada.

Luisangel Acuña sigue los pasos de su hermano Ronald Acuña Jr.
