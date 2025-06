Larense clasifica al mundial de Triatlón

La larense Yaniuska Jiménez concretó su clasificación al Mundial de Triatlón, luego de ubicarse en la casilla 13 en el Campeonato de América que se llevó a cabo en territorio colombiano. Junto a ella, Dixon Hernández, también logró meterse entre los mejores de la prueba para su clasificación.

Jiménez culminó con tiempo de 1 hora, 14 minutos y 20 segundos para poder conseguir su boleto a la magna cita que tiene fecha para el próximo mes de octubre (del 15 al 19) en Australia.

Verdadero esfuerzo por parte de la Larense

«Ayer no sólo corrí contra el tiempo, sino también me atrevo a decir que contra mis propios límites. Cada brazada, cada pedalada y cada paso verdaderamente fueron una prueba de pasión por esto, el circuito se convirtió en el escenario de una batalla personal, donde me vi obligada a aguantar y pelear contra el sufrimiento», publicó la guara en sus redes sociales (@yanimared en Instagram).

Yaniuska estuvo participando en la categoría junior femenina y su compatriota Damelis Castillo cerró en la casilla 20 (1;16.47). Manifestó lo difícil que fue para ella poder concretar el boleto a Australia.

«Este viaje no ha sido fácil, superar obstáculos es parte de eso, y te digo, créeme, sólo lograrás grandes cosas si lo intentas aún con todo encima, aún con las dificultades, siempre que puedas lanzarte y dar ese paso de fe, todo lo que venga después será ganancia», agrega en su publicación.

Por su parte, Hernández terminó de nueve en la división junior masculina con tiempo de 1 hora con dos minutos y 40 segundos, en total fueron 750 metros de natación, 20 kilómetros en ciclismo y otros cinco kilómetros de trote.

En la categoría élite, Yhousman Perdomo quedó de 20 y fue el criollo mejor posicionado durante la competición continental, detuvo el cronómetro en 01:57:24, pero no fue suficiente para conseguir el pase.