La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
Deportes

Lara y Miranda logran el título de la Copa de Voleibol Máster Divina Pastora

Guiomar López
Por Guiomar López
Lara voleibol Copa Divina Pastora
El estado Lara recibió a la élite del voleibol máster en el gimnasio Bertha Carrero / Foto: Paul Peraza

Esa destreza para ir más allá de los tres toques del balón y el desplazamiento en el campo se vivió desde el viernes con la celebración de la VII Copa de Voleibol Máster “Divina Pastora” 2026.  Ayer los ánimos estuvieron al máximo en el gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto, tras reconocerse la destacada participación de los ganadores Fundavol Lara en la categoría femenino y Unión Miranda en masculino, los cuales brillaron entre los 17 equipos provenientes de nueve estados.

Se escuchaban los aplausos entre los asistentes, cuando animaban a sus equipos preferidos para la victoria, reconociendo esa maestría en recepción, colocación y remate entre los jugadores.

voleibol copa divina pastora pp 25 01 26 88
El torneo estuvo reñido de principio a fin, con grandes duelos / Foto: Paul Peraza

Fue así como se debatían los 10 equipos masculinos y siete femeninos, cuyos atletas participaron en 39 partidos y los asumían como decisivos.

Lara satisfecho por la receptividad en la Copa de Voleibol

Miguel Cambero, presidente del equipo organizador, estuvo complacido por la receptividad en esta convocatoria y que han podido realizar durante estas ediciones consecutivas. En esta oportunidad, resaltó que el homenajeado fue Marco Antonio Liendo León, quien participó en varios campeonatos mundiales de voleibol y es entrenador internacional nivel III.

Precisó que lo más valioso es que son femeninas mayores de 35 años y los atletas superan los 50 años de edad, demostrando que se mantienen con la disciplina que exige la vida deportiva y de alto nivel competitivo.

Un entrenamiento permanente que nutre las destrezas físicas y les permite abrirse puertas en exigentes contiendas.

Fueron evaluados por una comisión arbitral, cinco internacionales.

