FIFA abre última fase de venta de entradas para el Mundial 2026

Luego de realizado el sorteo, y ya sabiendo dónde jugará cada selección, qué día y hora, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) abrió la última fase para la compra de entradas para los fanáticos, lo que ha generado colapso en las plataformas para adquirirlas.

Esta fase contará con el proceso de sorteo de selección aleatoria, donde los fanáticos se deberán registrar en la página de la FIFA y luego se realiza un sorteo donde podrán seleccionar el partido de su preferencia.

Esta es la primera ocasión en la que se podrá elegir un partido en específico, ya que las fases anteriores de compras de entradas no contaban con el sorteo de los grupos, pero en esta ocasión sí.

FIFA vendió 2 millones de entradas en las primeras dos fases

El proceso de solicitudes abrió el día de ayer y estará cerrando para el 13 de enero del año entrante. Previo a esta apertura, la FIFA anunció que hasta la fecha se han vendido casi 2 millones durante las primeras fases, donde aficionados de unos 200 países ya tienen su boleto para la fiesta global que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá.

Los interesados que deben registrarse nuevamente, incluso si participaron en etapas anteriores, y que el orden en el que se presente la solicitud no afecta las probabilidades de ser seleccionado.

Por otro lado, muchos fanáticos se han mostrado indignados por los precios de los boletos para la Copa del Mundo, donde el precio para las etapas finales sobrepasarían los 4 mil dólares en la «categoría económica» y la Premium más de 8 mil dólares.