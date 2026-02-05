La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 11 febrero 2026
Deportes

Eugenio Suárez emocionado por su regreso a los Rojos de Cincinnati

Tras un tiempo en Arizona, Eugenio Suárez tiene ganas de seguir repartiendo alegría en su antiguo equipo y buscará el protagonismo ofensivo con los Rojos de Cincinnati.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Crédito: Reds de Cincinnati.

El venezolano Eugenio Suárez ya pactó con los Rojos de Cincinnati de manera oficial y ofreció sus primeras declaraciones en cuanto a su regreso y expresó sentirse «emocionado» por volver a la que fue su casa en años anteriores.

«Por eso estoy aquí, porque es perfecto. Hermoso, feliz y muy emocionado de estar de vuelta en casa. Cuando juntas todo, me lo hizo fácil volver a casa. Todavía tengo parte de mi familia aquí. Mi hija nació aquí. Mi esposa y yo tomamos una buena decisión al regresar», expresó «Bolibomba».

Grandes logros y recuerdos para Eugenio Suárez

Fueron siete años los que estuvo Suárez haciendo vida en el Great American Ball Park, donde se cansó de repartir batazos de larga distancia, cosa que espera repetir mucho más para esta campaña.

«Geno» repartió un total de 189 cuadrangulares con ese uniforme, siendo el 2019 cuando tuvo su mejor temporada, la primera con 49 jonrones, ya que luego lo hizo el año pasado con los uniformes de los Cascabeles de Arizona y los Marineros de Seattle, quedándose nuevamente a un estacazo de los 50.

«La oportunidad de ganar, la oportunidad de llevar los playoffs a la ciudad y la oportunidad que tenemos conmigo de clasificar a los playoffs y ganarlo todo era alta. Eso hizo todo más fácil», dijo Suárez.

El presidente de operaciones de béisbol de los Rojos, Nick Krall, manifestó que desde que inició la temporada muerta, comenzaron las negociaciones, pero en los últimos días se intensificaron, hasta llegar al punto de acordar el pacto de un año a cambio de 15 millones de dólares.

