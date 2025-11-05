«Diseñada desde la raíz» nueva equipación de La Vinotinto x Adidas

Este miércoles, la multinacional deportiva alemana Adidas llevó a cabo el lanzamiento oficial de las nuevas indumentarias para diversas selecciones de fútbol a nivel mundial, incluyendo a varios países de Latinoamérica.

Entre los equipos de Sudamérica que recibirán su nuevo uniforme se encuentra la selección nacional de Venezuela, la Vinotinto. A pesar de no haber clasificado para la próxima Copa del Mundo, el equipo venezolano estrenará su camiseta simultáneamente con los conjuntos clasificados.

«Diseñada desde la raíz» una idea venezolana

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) destacó en sus plataformas digitales que la camiseta fue «Diseñada desde la raíz. Inspirada en lo que somos y en nuestra esencia», enfatizando que, por primera vez, el diseño surge de una idea completamente venezolana.

La disponibilidad de la nueva indumentaria en el país comenzará hoy miércoles 5 de noviembre en las tiendas Adidas seleccionadas. A partir del jueves 6 de noviembre, la venta se extenderá a otras tiendas autorizadas a nivel nacional. Es importante acotar que no se anunciaron los precios de venta al público.

El equipo masculino de mayores lucirá la nueva camiseta por primera vez en los partidos amistosos de noviembre que disputará contra Australia y Canadá en Estados Unidos. Por su parte, la selección femenina la estrenará en su próxima jornada de la Liga de Naciones Femenina de CONMEBOL.

Esta renovación de diseño forma parte de la iniciativa global de la marca alemana para actualizar las camisetas de las selecciones internacionales que patrocina, especialmente las que participarán en el Mundial de Fútbol 2026.