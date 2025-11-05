Delegación venezolana consigue medallas en Juegos Escolares de Córdoba 2025

La delegación venezolana comenzó su producción de medallas en los Juegos Escolares de Córdoba 2025, Colombia, comenzando por el taekwondo poomsae (secuencia coreografiada de movimientos de ataque y defensa), que consiguió seis metales hasta los momentos.

Ministerio de Deporte

Delegación de taekwondo

En total fueron par de oros, la misma cantidad de plata y bronce. Encabezados por Nancy Haydar y Leandro Álvarez, quienes se subieron a lo más alto del podio, luego de superar a la pareja de Panamá conformada por Ximena Herrera y Santiago Marsal.

«Este logro no es casualidad, es el resultado de mucho trabajo, disciplina y dedicación día a día», afirmó Haydar, quien repitió medalla, pero de plata en la parte individual tradicional.

De igual manera, Nancy Abou se proclamó campeona en la categoría libre femenino, llevándose su segunda medalla de oro en la jornada. Guatemala se quedó con la plata y Panamá con el bronce. En el libre masculino, el ganador fue otro venezolano, se trata de Leandro, que también repitió medalla, en esta ocasión de plata.

Finalmente, en Poomsae Libre Mixto, Haydar y Álvarez aseguraron el segundo bronce, la dupla arrasó tanto en individual, como en equipo.

Ministerio de Deporte

Delegación de atletismo

Otra de las disciplinas en la que venezolanos destacaron fue en el atletismo, ya que ganaron dos de oro y otra de plata.

Julio Chirinos se impuso en la modalidad de los mil 500 metros planos y dejó cronómetro de 3:54.75. Y en el salto largo masculino, Brendan Pérez se proclamó campeón con salto de 7.12 metros.