Cristiano Ronaldo alcanza los 948 goles y fija un nuevo récord en las eliminatorias mundialistas

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo no deja de añadir páginas doradas a su legendaria carrera. Aunque la selección portuguesa no pudo asegurar su boleto al Mundial, empatando 2-2 frente a Hungría, el atacante luso se adjudicó un nuevo récord que lo sitúa como el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas. Portugal, que estuvo a un paso de sellar su clasificación, deberá esperar hasta el mes de noviembre para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Con esta impresionante marca, el delantero del Al-Nassr extiende su hegemonía en los registros globales. La estrella portuguesa ahora encabeza una lista de élite donde figuran nombres como Carlos Ruiz (39 goles), Lionel Messi (36 goles), Ali Daei (35 goles) y el polaco Robert Lewandowski (32 goles). Este hito llega en un momento donde su desempeño en el equipo nacional sigue siendo sobresaliente, sumando más de 200 encuentros internacionales.

El encuentro no fue sencillo para los lusos, que se vieron obligados a remontar; sin embargo, el olfato goleador de Ronaldo se mantuvo intacto para cambiar el rumbo del marcador. El empate parcial llegó al minuto 22, culminando una precisa asistencia de Nélson Semedo con la característica serenidad del capitán. El gol de la remontada, y la joya de la jornada, se produjo justo antes del descanso (45+3), cuando Nuno Mendes desbordó por la banda izquierda y sirvió un centro medido al área, donde Cristiano impactó el balón con una volea imparable.

Cristiano Ronaldo vía Instagram

Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords

La afición celebró de pie una anotación que no solo significaba la ventaja transitoria, sino también un nuevo récord global para su eterno ídolo. «Cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, Cristiano nos sorprende de nuevo.» Con este doblete, la estrella alcanza un total de 948 goles oficiales en su trayectoria profesional, una cifra sin precedentes que solidifica su posición como uno de los máximos anotadores en la historia del deporte.

A pesar del paso del tiempo, el atacante mantiene un rendimiento físico y mental excepcional, demostrando su continuidad al registrar cuatro goles en cuatro partidos con el Al-Nassr en la liga saudí. Con la clasificación al Mundial 2026 prácticamente en el bolsillo, Portugal se enfoca en llegar a la cita en su mejor forma. Cristiano, más motivado que nunca, se prepara para liderar a su selección en lo que podría ser su sexta participación en un Mundial, sumando otro récord a su vasto legado.