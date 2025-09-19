domingo, 21 septiembre 2025
Deportes

Clayton Kershaw anuncia su retiro de las Grandes Ligas después de 18 años

Clayton Kershaw, lanzador legendario de los Dodgers, se retira tras 18 temporadas, dejando un legado que incluye 3 premios Cy Young y 2 anillos de Serie Mundial.

Víctor Rodríguez
Clayton Kershaw anuncia su retiro de las Grandes Ligas después de 18 años
Clayton Kershaw, la leyenda viviente de los Dodgers de Los Ángeles, está disputando su última temporada como pelotero y pondrá fin a sus 18 años de carrera en las Grandes Ligas, así lo dio a conocer el conjunto californiano.

El legendario lanzador zurdo ha vivido toda su vida con el equipo y no quiere vestir otro uniforme; de hecho, en la temporada muerta acordó con los Dodgers un contrato de un año más y el retiro ya pasaba por su mente, hasta que se concretó el día de ayer.

Kershaw ha estado lidiando con molestias físicas que le han impedido desenvolverse como de costumbre y colocar números para ser considerado para el premio Cy Young, al mejor lanzador de la temporada, es una de las razones por la cual no seguirá más como jugador.

Clayton Kershaw en logros

En su trayecto ha contado con logros importantes como, por ejemplo, tres premios al Cy Young, dos anillos de Serie Mundial, un premio al Jugador Más Valioso de la temporada en el 2014, siendo el último lanzador natural en lograrlo, sin contar a Shohei Ohtani que es lanzador y bateador.

Kershaw es uno de los mejores lanzadores de su generación, logrando superar la marca de los 3 mil ponches, y una excelente efectividad de por vida de 2.54 durante los 18 años, pocos pueden presumir de esos números, dignos del Salón de la Fama.

