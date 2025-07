Arráez está encendido: sube su promedio y se acerca a los 0.300

Luis Arráez está subiendo su average considerablemente y está cerca de montarse sobre los .300 en lo que va de temporada, esto gracias al buen arranque del mes de julio y lo hecho en junio.

Actualmente, en lo que va de campaña 2025, el venezolano está bateando para promedio de .290 y está solo a tres inatrapables de llegar a los 100. Además, en sus últimos siete enfrentamientos ha sonado 10 incogibles, y en el mes en curso tiene seis en cuatro duelos.

Su último choque, en el que los Padres de San Diego cayeron 7 carreras por 4 ante los Rangers de Texas, el criollo volvió a completar un juego de cuatro hits, se fue de 5-4, y fue su presentación número 13 en la que el oriundo de San Felipe, estado Yaracuy, conecta más de tres hits en la presente campaña.

Pese a ello, el venezolano no contó con el remolque de sus compañeros y tampoco logró impulsar ninguna carrera y no alcanzó evitar la derrota de su equipo que no pudo ligar en el encuentro.

Arráez ha destacado en sus temporadas en Las Mayores

Desde el año 2019, año de debut de Luis Sangel Arráez en Grandes Ligas, ningún otro pelotero ha tenido más encuentros conectando cuatro o más hits, pues el criollo lidera ese renglón en dicho lapso con sus 21, estando por encima de Freddie Freeman (19), Amed Rosario (18), Tim Anderson (15), entre muchos otros, eso deja en evidencia la consistencia para repartir batazos a terreno de nadie.

Según el portal «Inside Edge«, analizó que la «regadera», en sus últimos 14 juegos, solo tiene un diminuto de 5% de swings fallidos, dando muestra de su gran capacidad de contacto que lo caracteriza, muy pocos tienen la habilidad de chocar la bola con tanta frecuencia como el venezolano.

Crédito: San Diego Padres.

El pasado mes de mayo, Arráez llegó a 900 inatrapables en su carrera, y ya va por los 944 de por vida, es decir que le restan 56 para completar la cifra redonda de los mil, además, de lograrlo este mismo año, lo haría con apenas siete campañas de experiencia en Las Mayores.

Vale destacar que Arráez apenas tiene 28 años de edad, y de mantenerse con esa consistencia de dar inatrapables, al finalizar su carrera puede tener una cifra considerablemente resaltante ante muchos otras grandes estrellas y leyendas de este deporte.

Para lograr la marca redonda, tendrá poco más de la mitad de la temporada, no sería la primera vez que termine un año con 200 o más hits ya que lo hizo en los años anteriores (2023 y 2024), esta sería la tercera seguida.