sábado, 8 noviembre 2025
Academia Future Stars celebra el 30.º aniversario de su fundación

La Academia Future Stars conmemora sus 30 años con actos de reconocimiento, labor social y torneos de béisbol de alto nivel.

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Academia Future Stars celebra el 30.º aniversario de su fundación

La Academia Future Stars celebra 30 años de su fundación con una agenda que combina el reconocimiento a sus prospectos, la labor social y los torneos de alto nivel. José Luis Montero, presidente de la academia, detalló las actividades que buscan conmemorar las tres décadas impulsando el talento del béisbol.

Las celebraciones comenzarán el 11 de noviembre con una misa de acción de gracias, un acto religioso que reunirá a los jugadores prospectos de la academia para agradecer por el desarrollo alcanzado. Posteriormente, el 22 de noviembre, la academia llevará su compromiso social al Honim, donde realizarán una actividad para apoyar y ayudar a los niños con condiciones especiales de este hogar.

Academia Future Stars celebra el 30.º aniversario de su fundación

Academia organiza torneo por su aniversario

Un torneo se jugará el 25 y 26 de noviembre, por las Copas Future Stars de Aniversario, con dos torneos simultáneos. La primera copa llamada «Future Stars Kids», se jugará en Fundalara para los jugadores más jóvenes, de las clases 2030, 2031 y 2032 (aquellos que optarían por una firma profesional en esos años). Los cuatro equipos serán de diferentes zonas de Future Stars.

Y la «Future Stars Legacy Cup», que se jugará en Santa Rosa, con jugadores de las clases 2027, 2028 y 2029. Contará con la participación de cuatro equipos de nivel: el equipo Team Centro, dirigido por Johan Ocanto; el Team Lara, una selección conformada por reconocidos agentes de la zona, como los hermanos Izturis y la Academia Carlos Rivero; el equipo de Future Stars, dirigido por el propio José Montero; y el Team Oriente, de la mano de los hermanos Melián. La academia, con estas actividades, busca reafirmar su compromiso con el desarrollo integral de los jóvenes beisbolistas.

Academia de beisbol Future Stars también apuesta por la educación
