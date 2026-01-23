Magallanes salta al segundo lugar del Round Robin

El relevo de Cardenales de Lara volvió a fallar y Navegantes del Magallanes los dejó en el terreno al vencer 10 carreras por 9, para saltar al segundo lugar de la tabla del round robin.

Max Castillo apareció luego de exactamente un mes sin ver acción por problemas físicos, pero no tuvo el regreso deseado y permitió tres carreras en apenas 2.1 innings.

Carlos Sepúlveda inauguró el score con doble productor, luego Rougned Odor sonaba sencillo y Ángel Reyes lo seguía para poner el juego 4-0.

Lara fabricó nueve carreras en el quinto y sirvió para tomar ventaja cómoda, aprovechando el descontrol del picheo rival. Alí Sánchez y Yonny Hernández comenzaron la fiesta con dobles productores para recortar la distancia, mientras que Rafael «Balita» Ortega disparaba triple, luego anotaría gracias a elevado de sacrificio de Ildemaro Vargas para darle la ventaja 5-4.

El picheo local seguía descontrolado y llenarían las bases, Luis Barrera recibió base por bolas y trajo la sexta rayita, en el mismo inning volvió Sánchez y Hernández a producir esta vez con hit consecutivo para poner el juego 9-4.

Magallanes responde

La respuesta de la «Nave Turca» llegó en el sexto con hit de Luis Sardiñas para impulsar a Odor, pero en el séptimo, ante Norwith Gudiño se acercaron a una carrera tras cuadrangular de Ángel Reyes de tres rayitas y el juego se puso 9-8.

En el noveno inning, el dominicano Listher Sosa no pudo sacar un out y su compatriota Luis Barrera no pudo atrapar una línea de frente, para que Magallanes fabricara dos carreras. Tucupita Marcano dio el batazo dorado para sentenciar las acciones.