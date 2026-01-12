La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 14 enero 2026
Béisbol

Cardenales cae ante Caribes de Anzoátegui

Agatha Reyes
Por Agatha Reyes
caribes de anzoategui

Caribes de Anzoátegui (3-2) acabó con el invicto de Cardenales de Lara (4-1). En un maratónico encuentro que se extendió durante 11 entradas, el equipo oriental terminó ganando 5 carreras por 4 gracias a un batazo de Jesús Sucre ante los lanzamientos del cerrado Listher Sosa.

Cardenales de Lara se fue arriba en el tercer episodio con un cuadrangular solitario de Yojhan Quevedo, pero en la parte baja del mismo episodio el equipo oriental igualó las acciones a una. En la parte baja del cuarto ining Romer Cuadrado conectó un largo doble ante los envíos del abridor Robert Colina para poner arriba a Caribes 2 carreras por 1.

CARDENALES DE LARA VS CARIBES DE ANZOATEGUI 2

El equipo larense, que se ha caracterizado por mantener una tórrida ofensiva en este inicio del round robin, estuvo amenazando de forma constante durante todo el juego, pero el batazo clave nunca llegó. En el sexto episodio, con las bases llenas, Jesús Bastidas tuvo la oportunidad de igualar el partido, pero conectó un batazo por tercera que terminó en un dobleplay iniciado por home que allanó el camino para que el picheo anzoatiguense mantuviese la ventaja.

Un episodio después Cardenales de Lara igualó el encuentro con un batazo de Luisángel Acuña y tomó la ventaja con imparable productor de Ildemaro Vargas.

Caribes iguala al Cardenales

En la parte baja del séptimo episodio, Caribes igualó las acciones antes de tomar una ventaja que parecía definitiva en la parte baja del octavo ining; sin embargo, en la alta del noveno tramo Yonny Hernández recibió a Edwar Colina con un doble y avanzó a tercera con un imparable de Rafael Ortega. Acto seguido Luisángel Acuña conectó un rodado que trajo el empate para el equipo crepuscular.

A partir de entonces el relevo de ambos equipos se mantuvo hermético. Listher Sosa, quien entró a trabajar en el noveno episodio, sacó sin problema los inings 9 y 10 pero en la parte baja del episodio 11 y luego de haber sacado un out, Romer Cuadrado conectó un imparable al jardín central y dejó la mesa servida para que Jesús Sucre se vistiera de héroe y coronara la victoria del equipo oriental.

