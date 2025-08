Pastoras de Lara inicia una hegemonía en el baloncesto femenino profesional

A veces lo más difícil no es ganar, sino mantenerse, y Pastoras de Lara reafirmó su dominio en el baloncesto profesional luego de que consiguieran el bicampeonato de la Superliga Femenina, tras imponerse ante Caribeñas de Caracas en cuatro juegos (3-1).

Por segundo año seguido las larenses levantaron el trofeo de campeonas y le dieron una alegría a las personas que asistieron al gimnasio Napoleón Rodríguez de Barquisimeto.

No vencieron a cualquier rival, sino que lo hicieron ante Caribeñas, que antes de la final solamente habían caído en una ocasión, ya que en la ronda eliminatoria terminaron con récord de 19-1, y en la semifinal barrieron cómodamente a Capitalinas de Distrito en tres encuentros. Por su parte, Pastoras tuvo altos y bajos y dejó récord de 14-6, y ante Diosas de Guacara en semis también barrieron, mientras que en la gran final se crecieron.

Las jugadoras festejaron con el público larense este gran logro / Foto Víctor Andrés Rodríguez Pinto

«Estoy muy contenta porque era lo que queríamos. Barquisimeto es mi segunda casa, yo soy de Táchira pero amo esta ciudad», expresó muy contenta Nicole García, quien tuvo un rol importante viniendo desde el banco de suplentes para marcar de manera personal a Waleska Pérez y frenarla, ya que venía encestando triples en varias ocasiones.

Por otro lado, Odeth Becancourt fue clave en la zona de la pintura, siendo una «aspiradora» de rebotes desde su llegada al equipo larense, en el juego del campeonato bajó 11 en total y sumó 10 unidades.

«La emoción no me cabe en el pecho, trabajamos demasiado duro, tuvimos altas y bajas en todo la temporada, pero logramos lo que nos propusimos. Deseo el balón más que las demás, me preparo mucho con mi salto (para los rebotes)», manifestó Betancourt.

Pastoras se apoyó en Daniela Wallen que fue la MVP

Daniela Wallen fue la mejor jugadora de la gran final / Foto: Víctor Andrés Rodríguez Pinto

Daniela Wallen fue la jugadora más valiosa de la gran final de la Superliga Femenina, y, aunque el mérito es colectivo, la integrante de la selección nacional, destacó a lo largo de la temporada 2025 con Pastoras.

Wallen dominó el tabloncillo con mucha intensidad en ataque y defensa, sin embargo, en el último juego de la final, inyectó más defensa, cortando balones claves que impedían el juego fluido de Caribeñas.

Lara se dio el lujo de contar con Wallen, Mariana Durán, Odeth, Génesis Rivera, entre otras, quienes también pertenecen a Venezuela en la categoría mayor femenina.